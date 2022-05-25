Челябинск, , 21:39 — REGNUM Пользователи «Яндекс. Такси» заподозрили сервис в манипуляции с комиссией по социальному тарифу «Помощь детям». Это следует из информации в паблике «Подслушано у таксистов Челябинска» в соцсети «ВКонтакте».

Такси Yarnews.net

Инициировавший обсуждение автор напомнил о том, что когда-то Яндекс обещал, что на этом тарифе комиссии не взимаются. «Вот только теперь они свою комиссию включили в стоимость заказа (минималка по детскому 119 руб с креслом), а так, а не комиссию не берут. Как итог очередной обман со стороны Яндекса», — написал гражданин и приложил соответствующий скриншот.

Представители бренда отреагировали на это сообщение в комментарии. Они заявили, что комиссию, указанную в скриншоте, взял автопарк. «Яндекс не берет комиссию за заказы по тарифам «Помощь детям» и «Помощь взрослым», — утверждают представители сервиса. И заявляют, что доход водителя по этому тарифу будет таким же, как и по обычному.

В телеграм-канале «Омбудсмен такси» тоже отреагировали на информацию и назвали происходящее лицемерием.

«Пару недель назад один из моих водителей заявил, что у пользователя тарифа «Помощь взрослым» в приложении стоимость выше стоимости в Таксометре на 20%. Доказать мы, естественно, ничего не смогли, так как водитель не догадался сделать фото пользовательского приложениях», — говорится в сообщении.

Также автор напомнил, что менее двух лет назад ему «упал» обычный с виду заказ. Но во время поездки выяснилось, что такси пассажирке заказал благотворительный фонд, и этот заказ был в рамках проекта «Помощь рядом». Но с этого заказа сняли комиссию, причём повышенную, словно с корпоративного.

Теперь, по его словам, картина вырисовывается новая. Как отмечает автор, теперь в Яндекс. Такси перестали столь откровенно «палиться», просто проводят у себя поездки по обычным ценам, а водителям же выплачивают деньги за вычетом комиссии, которой он не видит.

«Ну ребята из башни Окко… Я даже не знаю, что и предложить вам, чтобы вы доказали мне, что «Помощь рядом» это не прачечно-отмывочный проект», — написал автор телеграм-канала.

Также он предлагает Яндексу провести независимый добровольный аудит своего проекта. «Согласны? Прямо со старта проекта и за ваш счёт?» — заключил автор телеграм-канала «Омбудсмен такси».