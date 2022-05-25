Москва, , 21:34 — REGNUM Агент 24-летнего хорватского центрального полузащитника ЦСКА Кристияна Бвистровича Вукмил Вукмирица заявил, что футболист может покинуть московский клуб.

ФК ЦСКА

«Будущее Кристияна до сих пор неизвестно. «Фатих» не ведет переговоры о выкупе Бистровича. От других клубов никаких конкретных предложений тоже нет. Не знаю, вернется ли он в расположение ЦСКА», — цитирует Вукмирицу издание Sport24.

В прошедшем сезоне Кристиян Бистрович, выступая за турецкий «Фатих» на правах аренды, принял участие в восемнадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Бистрович перешел в ЦСКА 12 января 2018 года из «Славена» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,1 миллиона евро.