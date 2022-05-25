Стокгольм, 25 мая, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В настоящее время Турция требует от Швеции заключения письменного соглашения, где для получения одобрения Анкары на вступление в НАТО официальный Стокгольм возьмет на себя обязательства по недопущению поддержки террористических движений. Об этом 25 мая сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

В своем списке требований правительство Турция среди прочего выразило стремление, чтобы Швеция разорвала всяческие контакты с курдскими отрядами самообороны, которых Анкара приравнивает к объявленной в стране террористической РПК. Турция также утверждает, что Швеция снабжает эти организации оружием и деньгами.

В свою очередь премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила 25 мая на пресс-конференции в Стокгольме, что ее страна на официальном уровне не спонсирует террористов и не посылаем им оружие.

«Мы изучим тот список, который составила Турция, и попытаемся разобраться в некоторых неясностях, которые циркулировали в СМИ и в других местах. Тут существует некоторая неопределенность в отношении того, продаем ли мы оружие и куда идут деньги, выделяемые на помощь», — сказала Андерссон.