София, 25 мая 2022, 21:28 — REGNUM Болгарский писатель и поэт Георгий Господинов номинирован на получение Нобелевской премии в области литературы. Об этом 25 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Церемония вручения Нобелевской премии по литературе
Церемония вручения Нобелевской премии по литературе
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Согласно официальной информации, соответствующая заявка была подана в Шведский нобелевский комитет ПЕН-центром Болгарии. По словам главы этой структуры Здравки Эфтимовой, кандидатура Господинова рассматривалась в Софии среди нескольких десятков других авторов и «была признана оптимальной».

Реакция Стокгольма на указанную инициативу Болгарии пока неизвестна.

Господинов (Георгиев) является одним из самых награждаемых болгарских писателей за пределами Болгарии. Его произведения переведены на 20 языков мира, а общие тиражи его книг исчисляются сотнями тысяч экземпляров.

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