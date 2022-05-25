София, 25 мая, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Болгарский писатель и поэт Георгий Господинов номинирован на получение Нобелевской премии в области литературы. Об этом 25 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Prolineserve Церемония вручения Нобелевской премии по литературе

Согласно официальной информации, соответствующая заявка была подана в Шведский нобелевский комитет ПЕН-центром Болгарии. По словам главы этой структуры Здравки Эфтимовой, кандидатура Господинова рассматривалась в Софии среди нескольких десятков других авторов и «была признана оптимальной».

Реакция Стокгольма на указанную инициативу Болгарии пока неизвестна.

Господинов (Георгиев) является одним из самых награждаемых болгарских писателей за пределами Болгарии. Его произведения переведены на 20 языков мира, а общие тиражи его книг исчисляются сотнями тысяч экземпляров.