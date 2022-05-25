Анкара, 25 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 25 мая в Анкаре завершились переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу несогласия турецкой стороны с принятием этих двух стран в НАТО. Как передает шведская новостная служба TT, встреча длилась пять часов.

(сс) Eintracht4ever Финляндия и Швеция

«Договорились, что диалог, который ведется в конструктивном ключе, будет продолжен», — написала у себя в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Советник президента Турции Ибрагим Калин заявил на пресс-конференции после встречи, что никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. Но он отметил, что получил позитивные сигналы в отношении предполагаемого снятия эмбарго на поставки оружия Турции.