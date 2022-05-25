Москва, , 21:26 — REGNUM Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб готов расстаться с 25-летним опорным полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым.

Дмитрий Баринов Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то мы будем его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет», — цитирует Леонченко телеканал «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Дмитрий Баринов принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил десять желтых и две красные карточки.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «железнодорожников», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение Баринова с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2023 года.