Киев, 25 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Украинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на «Евровидении-2022», собирается избавиться от полученной статуэтки. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны» 25 мая.

Цитата из видео «Украина победила в Евровидении-2022 путь группы Kalush Orchestra» Победители «Евровидение-2022»

Как сообщил источник, музыканты планируют разыграть престижный стеклянный микрофон на аукционе, а вырученные деньги отправить на помощь украинской армии. Также в рамках аукциона будет разыграна розовая панама одного из участников группы.

Ранее в Сети раскритиковали финал «Евровидения» в 2022 году. По мнению пользователей, Украина одержала нечестную победу, поскольку конкурс был политизирован.