25 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:34 — REGNUM В штате Техас 18-летний подросток 24 мая открыл стрельбу в начальной школе в Увальде, убив 19 детей, учителя и еще одного взрослого — это стало самым смертоносным массовым расстрелом в США за 2021 год. Трагедия произошла всего через 10 дней после того, как 14 мая другой 18-летний подросток застрелил 10 человек в супермаркете в Буффало.

Стрельба в учебных заведениях Иван Шилов © ИА REGNUM

За первые пять месяцев 2022 года в США были зафиксированы по крайней мере 215 расстрелов, в которых погибли или пострадали от четырех и более человек. В 10 случаях погибли четыре и более человека, согласно данным Gun Violence Archive.

Для сравнения, за 2021 год в США было зарегистрировано 693 массовых расстрела, 28 из которых насчитывали четыре и более смертельных исходов.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Это же Америка, верно? Где люди просто стреляют в школах. Видите ли, в Великобритании нет массовых расстрелов, потому что владение оружием запрещено. Мы не можем запретить оружие в Америке из-за 2-й поправки, но у нас должны быть более строгие законы об оружии», — пишет @DaKingContigo.

«Создатели Конституции подразумевали только необходимость быстрого создания сил обороны. Если они и выступали за хранение оружия для отстрела маленьких детей, животных и незваных гостей, то не написали и не сказали об этом», — указывает @undercoverpole.

«Законы об оружии в Америке просто смешны. Люди могут просто зайти в магазин и купить оружие», — недоумевает @LadyMay_K.

Томас Бентон. Ружья (фрагмент)

«СТРАШНО! Я рад, что в Южной Африке не так легко легально владеть оружием. Представьте, что вы ходите по стране, где полно оружия», — отвечает @slydecks.

«Я даже представить себе не могу, какой это будет кошмар. Мы и так уже являемся мировой столицей изнасилований», — соглашается @LadyMay_K.

«Оружие должно быть запрещено. … и… нужно разоружать людей. Оружие должно быть только у официальных лиц. Никакого оружия ни в одном доме. Проверка документов не должна быть проблемой», — пишет @Zahindra.

«Готов ли Конгресс сделать что-то с этой трагедией? Или они собираются только болтать и ничего не делать?» — интересуется @AndyABC5.

«США — это буквально единственная страна в мире, где такое происходит регулярно. Пока они не изменят свои законы об оружии, в школах будут стрелять. Глупо предлагать в ответ на насилие начать раздавать еще больше оружия и вооружать учителей! Есть ли для них надежда?» — спрашивает @Tinman_BT.

«Дети расплачиваются за лоббирование оружейников и политическую ангажированность в США. Гражданские лица не должны иметь доступа к полуавтоматическим винтовкам, если только они не защищают свою родину», — подчеркивает @DisContent___.

«Люди, которые предпочитают защищать право на владение оружием, а не вносить изменения, чтобы подобное не повторилось, я надеюсь, что у вас нет детей, чтобы беспокоиться об их отправке в школу… Но, возможно, вы бы отправили их с оружием в сумках для «защиты», — комментирует @feeniks1993.

«Печально то, что у них есть дети. Они просто верят, что это никогда не случится с их детьми. А если это случится, они будут винить в этом что-то другое, а не легкодоступность огнестрельного оружия», — отвечает @PJStivers.

«Вооруженные Штаты Америки», — пишет @Dweep22 073 055.

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