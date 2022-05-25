Вашингтон, 25 мая, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Техасский стрелок, убивший 24 мая 19 детей и двух учителей, написал о своих планах ворваться в начальную школу примерно за 15 минут до нападения, сообщает 25 мая Reuters со ссылкой на губернатора штата Грега Эбботта.

Jo Naylor Убийство

Помимо этого, 18-летний Сальвадор Рамос также написал в соцсети, что он собирался застрелить свою бабушку. Подросток выстрелил в пожилую женщину незадолго до нападения на школу, но она выжила и вызвала полицию.

Из дома Рамос поехал в школу в Увальде на машине, которую он разбил, паркуясь. В учебное заведение он вошел через черный ход с автоматической винтовкой и в военном снаряжении.

Эббот заявил, что на планы Рамоса совершить убийство указывали только его посты в сети. В истории подростка не было судимостей или проблем с психическим здоровьем.