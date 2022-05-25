Москва, 25 мая, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Протест Японии по поводу совместного патрулирования российских и китайских самолетов над Японским и Восточно-Китайским морями отклонён как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию, заявляет 25 мая МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Напомним, из-за совместного патрулирования ВКС России и ВВС НОАК Япония подняла в воздух свои истребители и направила Москве и Пекину протесты по дипломатическим каналам.

«Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест», — указано в заявлении МИД России, опубликованном 25 мая.

При этом МИД РФ напоминает, что сотрудничество между Вооруженными Силами России и Народно-освободительной Армией Китая является важной частью российско-китайского стратегического партнерства и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права, а также полностью отвечают задачам укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

«К сожалению, не в первый раз видим, как официальный Токио в буквальном смысле «цепляется» за эти уже ставшие традиционными тренировочные мероприятия ВС двух стран, извращает их цели и содержание и даже увязывает со специальной военной операцией России на Украине», — отмечает МИД России.

«Со своей стороны неоднократно предупреждали, что внимательно следим за такой по сути враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны», — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.