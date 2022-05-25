Манчестер, Великобритания, 25 мая, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание AS, «Манчестер Юнайтед» может подписать 21-летнего голкипера испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед»

Георгий Мамардашвили перешел в «Валенсию» 1 января 2022 года из «Динамо» из Тбилиси за 850 тысяч евро. Текущее соглашение грузинского вратаря с «летучими мышами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Георгий Мамардашвили принял участие в восемнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил двадцать мячей. Восемь раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.