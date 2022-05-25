Череповец, Вологодская область, , 21:09 — REGNUM Несмотря на затруднённый доступ к зарубежным технологиям, промышленники намерены реализовать все намеченные природоохранные мероприятия. Об этом заявили председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов и генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг на форуме «Экосистема. Устойчивое развитие».

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА РЕ, Экологический форум проходит в Вологодской области 24–28 мая.

По словам Алексея Мордашова, за последние годы «Северсталь» добилась существенного снижения выбросов: например, с 2017 года, когда компания включилась в федеральный проект «Чистый воздух», суммарный объём выбросов сократился на 12,5%.

«Несмотря на любую ситуацию, мы сохраняем приверженность экологическим целям. Мы должны сохранить фокус на улучшении окружающей среды, на снижении негативного воздействия, — заявил Алексей Мордашов, — Любое улучшение — это результат больших и дорогостоящих усилий. Например, мы недавно закрыли в Череповце коксовую батарею, которая работала с 1978 года. Новая батарея позволила резко снизить выбросы пыли».

Александр Гильгенберг отметил, что производство минеральных удобрений, на котором сосредоточены усилия «Апатита», растёт, следовательно, растёт и уровень воздействия отрасли на окружающую среду.

«Главное — ответственность: выполнять закон и, может быть, даже делать чуть больше», — считает Александр Гильгенберг, — Думаю, ответственность сегодня должна проявляться во всём: начиная с заботы о персонале и заканчивая природоохранной деятельностью. Мы точно не отстаём от трендов. Например, в Саратовской области мы стали частично запитывать наши объекты от источников солнечной энергии».

Экологический форум проходит в Череповце. В городе расположен огромный металлургический комбинат, завод по производству минеральных удобрений. Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что это соседство незаметно: «Мы сегодня находимся между двумя промышленными гигантами, но дышим чистым воздухом. Это стало возможным, поскольку предприятия приняли природоохранные программы и сделали миллиардные инвестиции в охрану окружающей среды».

Первый этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» проходит в Вологодской области с 24 по 27 мая. Это ключевое экологическое мероприятие под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). На форум собрались вовлечённые в экоповестку молодые люди из 85 субъектов РФ.

Форум проходит одновременно офлайн и онлайн, прямая трансляция доступна всем желающим в группе «ВКонтакте».

Организаторы форума «Экосистема. Устойчивое развитие» — Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Вологодской области. Второй этап форума «Экосистема. Устойчивое развитие» пройдёт в Камчатском крае в сентябре.

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