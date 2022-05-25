Вашингтон, 25 мая, 2022, 21:58 — ИА Регнум. США ввели санкции против якобы поддерживаемой Россией «сети по контрабанде нефти и отмыванию денег», которая работала на силы «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, сообщает 25 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

В заявлении министерства финансов США говорится, что данную сеть возглавляли действующие и бывшие сотрудники сил «Кудс», которых «поддерживали высокопоставленные представители правительства Российской Федерации». В данную сеть якобы также входили китайские компании и бывший афганский дипломат.

Минфин США утверждает, что эта сеть собрала сотни миллионов долларов для сил «Кудс» и «Хезболлы», а также помогала Тегерану поддерживать группы боевиков.

Под санкции попали российская компания RPP LLC и компания Zamanoil DMCC из ОАЭ, которую Вашингтон обвинил в сотрудничестве с российским правительством, а также с компанией «Роснефть».