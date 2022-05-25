Копенгаген, 25 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Датский актёр Мадс Миккельсен собирается принять участие в съёмках новой картины режиссёра Николая Арселя («Королевский роман»). Об этом сообщило издание Deadline 25 мая.

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Предстоящий проект расскажет о путешественнике Людвиге Калене (Мадс Миккельсен), который отправился на освоение диких пустошей Ютландии в середине 1700-х годов. Съёмки планируют начать 5 сентября 2022 года, а релиз самого фильма намечен на осень 2023 года.

Напомним, что Мадс Миккельсен и Николай Арсель уже сотрудничали вместе. Так, в 2012 году актёр снимался в «Королевском романе» Арселя.