Неклиновский район, Ростовская область, , 21:05 — REGNUM В Ростовской области состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера — заместителя директора по производству МУП «Управление «Водоканал» Таганрога, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 12 человек — сотрудников водоканала. Дело рассматривает Неклиновский районный суд, передаёт ИА REGNUM 25 мая.

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«В ходе судебного разбирательства судом допрошены потерпевшие, свидетели. Слушание дела отложено на 7 июня для вызова и допроса свидетелей», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 12 человек на коллекторе в Дмитриадовке. Трагедия произошла в мае 2021 года. Во время ремонта на канализационном коллекторе произошёл выброс метана.

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