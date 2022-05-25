Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону археологи нашли крупнейшее захоронение с умершими от чумы XVIII века. Работы ведутся на улице Пушкинской на территории выявленного объекта археологического наследия кладбища «Крепостное».

Археология

25 захоронений умерших, предположительно, во время пандемии чумы с 1770 года по 1772 год на территории старинного кладбища, сохранившемся на древних картах. Оно располагалось в границах улицы Семашко и затрагивало часть улицы Пушкинской.

«Уже сейчас можно сказать, что это будет первый и самый масштабный раскоп в Ростове, связанный с кладбищем крепости святого Димитрия Ростовского. <…> Скорее всего, это так называемые «заложные» покойники, то есть, умершие неестественной смертью. Их хоронили вдали от крепости. В то время на территории Ростова, в том числе и в современном для нас центре, было около 10 кладбищ», — цитирует историка, доцента кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ Андрея Бойко портал 1rnd.ru.

В последний путь умерших провожали, соблюдая обычаи того времени: в ногах женщин расположили их детей, положили в гробницы серебряные монеты.

Изучать захоронения археологи будут в течение двух месяцев. Работы ведутся на площади почти в 3 тыс. кв. метров. Завершить их планируется к 25 июля.