Белгородский район, Белгородская область, 25 мая 2022, 20:59 — REGNUM По предварительным данным главы Белгородского района Владимира Перцева, 25 мая при обстреле со стороны Украины села Журавлёвка повреждено 10 домовладений, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В больнице находится мужчина 1993 года рождения, получивший ранение в ходе обстрела. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Всего за время обстрелов Журавлёвки и Нехотеевки в сёлах повреждено 82 строения и 41 транспортное средство.
Читайте ранее в этом сюжете: В белгородской Журавлёвке при обстреле пострадал мирный житель