Белгородский район, Белгородская область, , 20:59 — REGNUM По предварительным данным главы Белгородского района Владимира Перцева, 25 мая при обстреле со стороны Украины села Журавлёвка повреждено 10 домовладений, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В больнице находится мужчина 1993 года рождения, получивший ранение в ходе обстрела. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Завтра мои заместители выезжают на место, чтобы сделать подомовой обход и зафиксировать разрушения. Повторюсь: как только ситуация позволит, сразу начнём восстановительные работы. Все жители в курсе. Вчера и сегодня на встрече с ними все эти вопросы проговорили», — подчеркнул губернатор.

Всего за время обстрелов Журавлёвки и Нехотеевки в сёлах повреждено 82 строения и 41 транспортное средство.

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