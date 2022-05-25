Лос-Анджелес, США, , 20:56 — REGNUM Студия Universal Pictures представила первый трейлер фильма «Зверь». Об этом 25 мая пишет «Канобу».

Идрис Эльба Цитата из х/ф «Зверь» Реж. Бальтасар Кормакур. 2022 год

Режиссёром триллера выступил Бальтасар Кормакур. В фильме сыграли Идрис Эльба, Шарлто Копли, Леа Джеффрис, Ияна Хэлли, Мелани Джарнсон, Амара Миллер, Дориан Хеджвуд и другие. Мировая премьера картины запланирована на 19 августа 2022 года.

Добавим, что сюжет «Зверя» расскажет об овдовевшем отце, который вместе с дочерьми отправляется в Африку, где он познакомился с женой. Однако семейная поездка оборачивается опасным приключением, в котором главному герою придётся бороться за выживание со свирепым львом.

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