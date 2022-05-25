25 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter план по публикации пакета мер по поддержке населения в период кризиса стоимости жизни сразу после публикации отчета Сью Грей.

Джейн Спай, , 21:22 — REGNUM Сегодня, 25 мая, госслужащая Сью Грей опубликовала свой полный отчет по расследованию нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит во время локдаунов 2020 и 2021 годов. Вместе с этим канцлер казначейства Риши Сунак планирует объявить о многомиллиардном финансовом плане по борьбе с кризисом стоимости жизни в четверг, 26 мая, всего через день после опубликования отчета. SkyNews предсказывали подобное развитие событий, по их мнению, в план, который подпишет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, войдут введение налога на непредвиденный доход, меры помощи со счетами на топливо и меры помощи самым уязвимым категориям населения. Также в издании считают, что Джонсон надеется отвлечь внимание от результатов расследования с помощью публикации плана.

Борис Джонсон

Часть пользователей предложила делать ставки на то, что план опубликуют не завтра, а спустя несколько часов после публикации отчета Сью Грей, возможно сразу после парламентского заседания с вопросами премьер-министру.

«Насколько вероятно, что они объявят о введении налога на непредвиденную прибыль в тот день, когда опубликуют отчет Сью Грей?» — поинтересовался @Beany_1.

Сью Грей Цитата из видео «Who is Sue Gray — BBC News» на YouTube

«Кто-то хочет поставить ставки на то, что, учитывая новости о повышении ценового ограничения энергетически регулятором Ofgem, через несколько моментов или часов после публикации отчета Грей будет объявление правительства о «помощи» людям с затратами на энергию?» — предложил @HNM_PMurray.

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Пользователи отметили, что ни Борис Джонсон, ни Риши Сунак не выглядят так, будто день публикации отчета может стать для них последним днем в должности. Они предположили, что несмотря на то, что результаты показали существенные нарушения, часть из них все-таки была фальсифицирована.

Риши Сунак Ministry of Housing, Communities & Local Government

«Очевидно, это сделано для реабилитации. Он (Борис Джонсон — прим. Д. С.) обсудил все с ней (Сью Грей — прим. Д. С.), мне не кажется, что он переживает. Ой, и ждите помощи с кризисом стоимости жизни, которая будет анонсирована в этот же день», — написал @pocoloco11 111.

«Время очень подозрительное. Это говорит мне о том, что они знают, что отчет Сью Грей слишком плохой. Поэтому им надо что-то для заполнения заголовков, обсуждения и в целом, чтобы мутить воду», — прокомментировал @pball92.

Некоторые комментаторы отметили, что они давно ожидали подобного развития событий, потому что консервативное правительство любит делать вид, что оно кому-то помогает именно тогда, когда их судьба висит на волоске.

«Конечно, они так сделают. Если бы это был фильм, половина зрителей вышли бы на этом моменте, потому что дальнейшее развитие сюжета слишком предсказуемо», — написал @DoliDaydream.

«Именно поэтому правительство говорило «Сейчас не время». Им нужно было что-то, что может перевесить отчет Сью Грей. Они действительно думали, что мы совсем дураки», — ответил @flyerinfife.

Также комментаторы предположили, что большая часть мер, которая будет в плане, будет касаться борьбы с инфляцией и регулированием цен на топливо и энергию, особенно, если учитывать прогнозы энергетического регулятора.

«Изумительное время, как всегда. Если принимать во внимание ценовое ограничение на энергию, которое должно подняться в октябре, я предположу, что этот пакет мер снизит цену на топливо на пять пенсов, если вам повезет, то вы даже увидите, как цена снизится на пять пенсов или даже больше», — отметил @slee198 454.

Ряд комментаторов призвали забыть о скандале с вечеринками на Даунинг-стрит, но правительство, которое неоднократно нарушило правила, которое само и установило, устраивает не всех.

«Те, кто говорит, что есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, правы на 100 процентов. Именно поэтому важно иметь компетентную партию, заслуживающую доверие, которая будет принимать решения. Лично я бы не отказался от «лидера», вместо «партии», но это уже зашло слишком далеко», — прокомментировал @SteveBreave.

В комментариях поинтересовались, откуда у правительства деньги на многомиллиардный план, если они постоянно твердят о том, что денег нет.

«Какое волшебное денежное дерево они срубили для этого?» — поинтересовался @MattMumbling.