Ярославль, , 20:50 — REGNUM 25 мая в Ярославле 55 школьников вступили в ряды «Юнармии» и приняли присягу. Об этом сообщает правительство региона.

Михаил Евраев и юнармейцы yarregion.ru

Торжественная церемония состоялась в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны при участии врио губернатора Михаила Евраева, который вручил ребятам значки юнармейцев.

«Патриотизм, любовь к Родине как никогда важны сейчас, во времена, когда страна столкнулась с колоссальными внешними вызовами, а наши ребята выполняют боевые задачи на Украине, — сказал Михаил Евраев. — В сложившейся обстановке необходимы консолидация всех сил, сплоченность общества. В основе этой сплоченности — чувство единства российского народа, патриотические убеждения. Это и любовь к Отчизне, и гордость за страну, и вера в ее будущее. Патриотизм должен быть не только на словах. Стремление сделать что-то хорошее для своей Родины — это тоже патриотизм. Поэтому все решения для людей, которые принимает правительство региона, продиктованы патриотическими намерениями».

Ярославская область стала первой в России, где ещё в 2016 году был дан старт работе всероссийского юнармейского движения. Сейчас на территории региона действует 73 юнармейских отряда общей численностью порядка 4 тысяч человек.

«В России сегодня нас более миллиона, мы проводим дополнительную военно-спортивную подготовку. Учим мальчишек и девчонок преодолевать трудности, ценить историю Родины и ее героев. Они станут достойными людьми», — цитирует пресс-служба правительства области руководителя регионального отделения «Юнармии» Тараса Сидорина.

Масштабную работу по патриотическому воспитанию молодежи ведёт при сотрудничестве с правительством области и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. За факультетами закреплены все образовательные организации города Ярославля и муниципальные районы. Преподаватели училища проводит в школах уроки мужества, посвященные памятным дням и дням воинской славы.

После присяги состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством области, региональным отделением «Юнармии» и Ярославским высшим военным училищем противовоздушной обороны. Его подписали врио губернатора Михаил Евраев, руководитель реготделения «Юнармии» Тарас Сидорин и врио начальника ЯВВУ ПВО Сергей Климанов.

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