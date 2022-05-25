Ярославль, 25 мая 2022, 20:50 — REGNUM 25 мая в Ярославле 55 школьников вступили в ряды «Юнармии» и приняли присягу. Об этом сообщает правительство региона.
Торжественная церемония состоялась в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны при участии врио губернатора Михаила Евраева, который вручил ребятам значки юнармейцев.
Ярославская область стала первой в России, где ещё в 2016 году был дан старт работе всероссийского юнармейского движения. Сейчас на территории региона действует 73 юнармейских отряда общей численностью порядка 4 тысяч человек.
Масштабную работу по патриотическому воспитанию молодежи ведёт при сотрудничестве с правительством области и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. За факультетами закреплены все образовательные организации города Ярославля и муниципальные районы. Преподаватели училища проводит в школах уроки мужества, посвященные памятным дням и дням воинской славы.
После присяги состоялось подписание трехстороннего соглашения между правительством области, региональным отделением «Юнармии» и Ярославским высшим военным училищем противовоздушной обороны. Его подписали врио губернатора Михаил Евраев, руководитель реготделения «Юнармии» Тарас Сидорин и врио начальника ЯВВУ ПВО Сергей Климанов.
Читайте ранее в этом сюжете: Решение Евраева идти на выборы поддержали ярославские ветераны и патриоты