Рига, 25 мая, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Латвийский актёр Ивар Калныньш рассказал о том, что прекратил какие-либо отношения с Россией. Об этом 25 мая пишет издание «Аргументы недели».

Кадр из интервью на телевидении Ивар Калныньш

«У меня более половины проектов, в которых я участвую вне Латвии, связаны с Украиной. Конечно, теперь проекты с украинцами приостановлены, потому что физически невозможно… С Россией я закончил все отношения», — заявил артист. Примечательно, что последней работой Калныньша является российский сериал «За счастьем».

Напомним, что Ивар Калныньш начал свою актёрскую карьеру в начале 1970-х годов. С того момента актёр успел сняться в более чем 100 проектах.