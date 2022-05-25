Москва, 25 мая, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста перестал поставлять в медучреждения республик Донбасса жизненно необходимые лекарства, сообщил 25 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

vsko.ru Терские казаки привезли в Донецк медикаменты

Это сделано «под предлогом якобы нестабильной ситуации» в Донбассе. Также прекращены поставки изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленным иммунитетом, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

Михаил Мизинцев «В результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведёт к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности».

Москва призывает ВОЗ и Красный Крест возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса, ведь эти организации позиционируют себя как «координирующие деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций».