Москва, 25 мая, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Русских детей из России заманивают в лагеря в Эстонии, где их подвергают интенсивной идеологической обработке в русофобском ключе. Об этом ИА REGNUM сообщил политолог Иван Скориков.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

«В мой адрес поступило письмо об этих лагерях с просьбой придать этот случай максимальной огласке», — заявил политолог.

Политолог передал письмо от подписчицы (орфография и пунктуация сохранены).

«Хотела бы с вами поделиться историей, которую необходимо придать огласке! Очень надеюсь на вашу поддержку! Моей подруге пришло на почту письмо-рассылка от директора детского лагеря Бахтина Ф. Е.

В лагере воспитывают «прозападных детей» и промывают им мозги, настраивая против России и президента.

Вся информация ниже и во вложении! Вы часто выступаете на канале «Звезда», и у вас там контакты. Может быть, получится осветить эту историю?

Хочу поделиться и обратить ваше внимание на письмо от руководителя детского лагеря «Камчатка» Филиппа Бахтина (во вложении).

Концепция лагеря всегда позиционировалась, как творческая, с участием деятелей культуры в качестве вожатых, поэтому был к нему интерес. Однако же после прочтения данного письма становится понятным, что «Камчатка» — не про творчество, а про перекраивание умов и сердец наших детей, про долгосрочную работу над «модернизацией» культуры и личности, про воспитание в духе «общепринятых в западном мире ценностей» (цитаты).

К сотрудничеству с лагерем, оказывается, привлекался «Левада-центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) с целью изучения мышления детей до и после лагеря (которое, судя по всему, должно подтягиваться по шкале Хофстеде в нужную Западу сторону).

Из текста этого письма лезет много ниточек, за которые если потянуть, уверена, откроется бездна. Стоит отметить, что лагерь русский, но базируется в Эстонии, там же проживает его руководитель Ф. Бахтин (бывший главред журнала «Esquire»).

Мое искреннее беспокойство от этого письма вызвано не позицией Бахтина по СВО на Украине, а тем, что лагерь, ориентированный в основном на детей элит (будущие управленцы), формирует из них «западных» людей, для которых наши «традиции и ценности — пустая болтовня» (цитата). Я не хочу, чтобы мои дети жили среди «предприимчивых нахалов» (цитата).

Пожалуйста, обратите внимание на эту историю, придайте огласке, если возможно. Пока внутри нашей страны процветают такие лагеря, все победы на фронте напрасны».

Обучение в лагере стоит 880 долларов за смену, гражданам Украины — бесплатно.

Напомним, что Филипп Бахтин ранее был главным редактором издания The Esquire. В письме из рассылки он называет президента России Владимир Путина «бывшим человеком».