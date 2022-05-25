Москва, 25 мая, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 20 мая замедлилась до 17,51% в годовом выражении с 17,69% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 14 по 20 мая снизились в среднем на 0,02% после роста на 0,05% в предыдущую неделю, за период с начала года цены выросли на 11,82%.

В Минэкономразвития отмечают, что снижение цен на отчётной неделе произошло на фоне укрепления курса рубля и было зафиксировано впервые с 16 августа 2021 года.

В секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,08% при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию. Продолжили дешеветь и другие продукты питания, в том числе сахар, яйца, мясо кур, свинина.

В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,02% на фоне увеличения темпов роста цен на легковые автомобили. Одновременно с этим ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, стройматериалы, продолжили дешеветь медикаменты. Цены на автомобильный бензин снижались одиннадцатую неделю подряд.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,17% при удешевлении услуг внутреннего туризма на 1,12%.