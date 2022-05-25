Москва, , 20:38 — REGNUM Сервисы Rutube почти полностью восстановили после кибератаки 9 мая. Об этом 25 мая пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора видеохостинга Александра Моисеева.

Хакер Christoph Scholz

«С точки зрения мощности мы вернулись в нормальный режим. С точки зрения функционала, я думаю, мы до конца недели выйдем на весь функционал, который был у нас изначально до кибератаки. Что касается восстановления сервисов, то в режиме находимся нормальном. Восстановились на 99,9%», — рассказал Моисеев. Он также сообщил, что количество посетителей видеохостинга равно показателю, которое было до кибератаки.

ИА REGNUM напоминает, что 9 мая 2022 года видеохостинг Rutube стал недоступен для пользователей, так как подвергся крупной кибератаке. Спустя два дня доступ к сервису был восстановлен.

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