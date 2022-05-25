Москва, , 21:30 — REGNUM Украинские боевики размещают огневые позиции в лечебных учреждениях, сообщил 25 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в городе Краматорске (ДНР) ВСУ разместили на прилегающей к поликлинике № 3 территории много бронетехники и артиллерии.

В городе Лисичанске (ЛНР) на территории горбольницы № 1 разместилось подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — его бронетехника и огневые позиции артиллерии.

В городе Славянске (ДНР) на территориях противотуберкулезного диспансера и центральной горбольницы украинские боевики оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО.

В Одессе украинские боевики оборудовали опорный пункт в здании онкологического диспансера. «При этом, всех пациентов, в том числе тяжело больных, выгнали из лечебного учреждения», — отмечает Мизинцев.

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