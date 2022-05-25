Ярославль, 25 мая 2022, 20:33 — REGNUM Руководители патриотических организаций Ярославской области поддержали решение Михаила Евраева принять участие в губернаторских выборах. Главы региона встретился с представителями патриотических объединений в высшем военном училище ПВО 25 мая, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Встреча была посвящена вопросам патриотического воспитания молодежи.
По словам председателя регионального отделения ДОСААФ России Сергея Руцкого, для организации важна поддержка главы региона в создании авиационно-спортивного центра, при котором будет открыт Дом «Юнармии». Совместная деятельность позволит привлечь все патриотические клубы.
О важности совместной работы с региональной властью сказал и председатель правления региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.
На встрече прозвучали конкретные пожелания по развитию патриотического воспитания в Ярославле и области.
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