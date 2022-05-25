Ярославль, , 20:33 — REGNUM Руководители патриотических организаций Ярославской области поддержали решение Михаила Евраева принять участие в губернаторских выборах. Главы региона встретился с представителями патриотических объединений в высшем военном училище ПВО 25 мая, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. Встреча была посвящена вопросам патриотического воспитания молодежи.

Михаил Евраев на встрече в ЯВВУ ПВО yarregion.ru

«Наш совет ветеранов был одной из первых организаций, которую вы посетили после своего приезда в регион, — сказал руководитель областной организации Российского союза ветеранов Евгений Болтов. — Прошёл такой теплый разговор, вы вникли в наши проблемы, и они быстро начали решаться. Я увидел, что вы — человек, который будет работать на область. Сказал однажды в телефонном разговоре: хочу, чтобы вы стали родным человеком для региона. И вы ответили: так и будет».

По словам председателя регионального отделения ДОСААФ России Сергея Руцкого, для организации важна поддержка главы региона в создании авиационно-спортивного центра, при котором будет открыт Дом «Юнармии». Совместная деятельность позволит привлечь все патриотические клубы.

«Когда вы были у нас в клубе, видели, какая работа проводится, и было дано несколько поручений. Вы нас поддерживаете, а мы поддержим вас на выборах», — сказал Сергей Руцкий.

О важности совместной работы с региональной властью сказал и председатель правления региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков.

«Я поддерживаю эти слова по вашей включенности в наши ветеранские дела», — сказал Игорь Ямщиков.

На встрече прозвучали конкретные пожелания по развитию патриотического воспитания в Ярославле и области.

«Обязательно соберемся, обсудим все вопросы и примем по ним решения», — пообещал Михаил Евраев.

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