Москва, 25 мая, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Механизмы вхождения регионов Украины в состав России не важны, Россия не должна оправдываться. Об этом 25 мая заявил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политологБогдан Безпалько.

Борис Мавлютов Покровский собор. Запорожье

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«Сейчас многие задаются вопросом, какими должны быть механизмы включения в состав России Запорожской области. Мне кажется, механизмы вообще не важны», — заявил эксперт.

По мнению политолога, главными для России и ее элит должно быть понимание целей и задач, а не «желание оправдаться в глазах мирового сообщества».

«Зачем оправдываться? У нас украли 300 миллиардов долларов, против нас объявили тысячи санкций, а мы должны оправдываться и соответствовать какой-то процедуре? Главное, чтобы Запорожская и иные области бывшей Украины вошли в состав России, а каким образом это будет оформлено — не имеет большого значения», — заключил политолог.

Напомним, что член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил о намерении Запорожской области войти в состав России.