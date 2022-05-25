Москва, 25 мая, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы вынес решение по иску певицы Пелагеи к хоккеисту Ивану Телегину. Об этом 25 мая пишет РИА Новости.

(сс) Skrivuts Пелагея

Суд частично удовлетворил иск Пелагеи о разделе совместно нажитого имущества между ней и её бывшим мужем Телегиным. Как отмечает издание, адвокаты хоккеиста остались недовольны решением и планируют его обжаловать.

ИА REGNUM напоминает, что Пелагея (Полина Смирнова) и Иван Телегин состояли в браке с 2016 года по 2020 год. На протяжении двух лет длились судебные разбирательства относительно раздела имущества бывших супругов (квартиры, загородного дома, автомобилей и счетов).