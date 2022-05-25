Архангельск, , 20:26 — REGNUM На Украине в ходе спецоперации погиб уроженец Новодвинска Кирилл Хорушко. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Кирилл Антонович Хорушко героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Он родился и вырос в Новодвинске, откуда сначала ушел в армию по призыву, а по окончании срочной службы заключил контракт и продолжить служить в Мурманской области. Его близкие рассказывают, что Кирилл с детства мечтал стать военным», — написал глава региона.

Напомним, 9 мая 2022 года Указом президента РФ Кирилл Хорушко был награждён орденом Мужества.

«Искренне соболезную семье героя и настоящего патриота своей страны. Вечная память», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельские власти сообщали о гибели на Украине бойцов из Вельска, Архангельска, Северодвинска и других муниципалитетов региона.