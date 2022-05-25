Москва, , 20:58 — REGNUM Российский музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Алле Пугачёвой следовало петь патриотические песни на протяжении всей карьеры. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 25 мая.

Алла Пугачёва Serge Serebro, Vitebsk Popular News

«Создавший концепцию творчества Аллы Пугачевой ее второй муж Александр Стефанович совершил грубейшую ошибку. Она никогда не пела патриотических песен. Певица всегда должна была представать в новых образах, и ее песни были автобиографическими», — рассказал критик. Помимо этого, Соседов также упомянул певицу Софию Ротару, чьё творчество вовсе не испортило наличие в нём военных и патриотических композиций.

Напомним, что в начале марта 2022 года Алла Пугачёва вместе с семьёй покинула Россию. В настоящий момент исполнительница находится в Израиле, откуда обещала вернуться на родину в начале сентября 2022 года.

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