Москва, , 20:18 — REGNUM Сервис Start начал съёмки второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Кинопоиска» 25 мая.

Сериал «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Сценарий второго сезона шоу вновь напишет Алексей Акимов. А срежиссирует проект Дмитрий Грибанов, сменив Антона Маслова и Андрея Богатырева.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялось в марте 2021 года. Главные роли в шоу исполнили Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Михаил Гаврилов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич и Дмитрий Чеботарёв.

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