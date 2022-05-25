Москва, 25 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Сервис Start начал съёмки второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Кинопоиска» 25 мая.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия Сериал «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Сценарий второго сезона шоу вновь напишет Алексей Акимов. А срежиссирует проект Дмитрий Грибанов, сменив Антона Маслова и Андрея Богатырева.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялось в марте 2021 года. Главные роли в шоу исполнили Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Михаил Гаврилов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич и Дмитрий Чеботарёв.