Грозный, 25 мая, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Российские войска вошли в город Лисичанск (ЛНР), сообщил 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телегрма-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В видеообращении Кадыров рассказал, что российские военные, росгвардейцы и бойцы Народной милиции Донбасса успешно выполняют свои задачи. Зашли в Лисичанск, а также практически зашли в город Северодонецк.

При этом ВСУ несут потери, отмечает Кадыров: «Паника у них. Так и должно быть». По его словам, причина в том, что боевики боятся, потому что осознают свою неправоту.

Также глава Чечни указал на участие в этом Польши, задавшись вопросом, чего Варшава добивается. Он призвал польские власти уйти с территории Украины, забрав своих наёмников и оружие и извинившись перед Москвой за своего посла.