Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Израильская компания Teva Pharmaceutical согласилась выплатить $161,5 млн для урегулирования иска о разжигании опиоидной эпидемии в Западной Вирджинии, США, сообщает 25 мая Reuters со ссылкой на генерального прокурора штата Патрика Морриса.

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Это крупнейшая сумма, которая будет выплачена для урегулирования иска в истории Западной Вирджинии. Компания выплатит $134 млн наличными и предоставит штату лекарства для лечения опиоидной передозировки, рассказал Морриси на пресс-конференции.

Ранее власти штата Западная Вирджиния заявили, что Teva вводила в заблуждение назначающих врачей относительно рисков, связанных с опиоидами. Речь идет о препаратах компании для лечения хронической боли. Обман фармгиганта привел к росту зависимости пациентов от психоактивных веществ, что, в свою очередь, вызвало рост смертности от передозировки, говорится в иске Западной Вирджинии.

Напомним, что Teva была вовлечена более чем в 3,5 тысячи судебных процессов после того, как штаты возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию, в результате которой погибли сотни тысяч людей за последние два десятилетия.

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