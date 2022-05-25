Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Компания Saban Films приобрела в США права на прокат триллера On The Line («На линии») Ромуальда Буланжера. Об этом 25 мая пишет Deadline.

Мел Гибсон Цитата из к/ф «Закатать в асфальт». реж С. Крэйг Залер. 2018. США, Канада

Как отмечает СМИ, главную роль в фильме исполнит Мэл Гибсон. В картине также сыграли Кевин Диллон, Энрике Арсе, Уильям Моусли и Надя Фарес. Премьера On The Line запланирована на осень 2022 года.

Добавим, что фильм расскажет о радиоведущем, которому в прямом эфире поступил звонок от анонимного абонента, грозящегося убить его семью. Чтобы спасти своих близких, главный герой должен в течение одной ночи играть в игру на выживание, и единственный способ победить — выяснить личность преступника.

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