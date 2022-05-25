Вашингтон, 25 мая, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Стало известно, когда на цифровых платформах может появиться кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом пишет портал «Чемпионат» 25 мая.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Так, цифровая премьера ленты может состояться на Disney Plus и других площадках 22 июня 2022 года. К слову, на текущий момент фильм заработал в кинопрокате более $800 млн.

Напомним, что премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» состоялась 2 мая 2022 года. Всего за три недели с момента выхода картина сумела стать одним из самых кассовых проектов в период пандемии.