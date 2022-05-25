Грозный, , 20:08 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил об успехах российских военнослужащих в Луганском и Донецком направлениях и о потерях, которые несут «шайтаны». Отметив, что освободители Донбасса уже почти зашли в Северный Донецк и в Лисичанск, он высказал удивление тому, как ведут себя польские власти на фоне этих успехов, и призвал их перестать помогать украинской верхушке оружием и наемниками.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша чего добивается? После Украины, если будет команда, мы в шесть секунд покажем, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие и своих наемников и попросите официальные извинения за посла. Мы это так не оставим. У чеченцев есть хорошая практика: все, что сделано, возвращается домой. <…> Не играйте под дудку Запада, Америки. Это ни к чему хорошему не приведет», — предостерег польские власти Кадыров в ходе видеообращения, опубликованного на его странице «ВКонтакте».

Он также отметил, что, когда враг наступает на Россию, все её национальности объединяются.

«Для нас любое его слово (президента РФ Владимира Путина — ред. ИА REGNUM) — выше чем приказ. Так всегда бывает. Когда враг наступает на нас, все национальности России объединяются. Мы россияне. Болтуны, кому не лень выступать против нашего президента, будьте осторожны!» — пригрозил Кадыров.