Архангельск, 25 мая, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Депутаты Архангельского областного собрания подняли возраст молодых специалистов с 30 до 35 лет. Законопроект был внесен губернатором региона Александром Цыбульским, сообщает областное правительство.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

«Областным законом увеличивается с 30 до 35 лет включительно возраст молодежи, работающей в государственных учреждениях области, органах региональной власти, которая имеет право на выплату в полном объеме процентной надбавки к зарплате с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в случае проживания в этих районах и местностях не менее пяти лет», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доходы населения Архангельской области за год выросли на 8,7%, однако с учетом инфляции они стали больше только на 1%.