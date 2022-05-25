Париж, 25 мая, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport.es, французский «Пари Сен-Жермен» опередил мюнхенскую «Баварию» и каталонскую «Барселону» в борьбе за 30-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане.

Steindy Садио Мане

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Садио Мане принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Мане с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года.