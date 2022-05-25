Москва, , 20:57 — REGNUM Известный актёр Фёдор Добронравов высказался об отсутствии зарубежных картин в российских кинотеатрах. Об этом 25 мая пишет портал «Телепрограмма».

Федор Добронравов

«Нет худа без добра. Если все так пойдет, то я надеюсь, что обязательно будет всплеск нашего кинематографа», — заявил актёр. Также Добронравов заверил, что в скором времени ситуация с массовым закрытием кинотеатров из-за убытков прекратится, поскольку «хорошее кино всё равно пробьётся».

Ранее в Сети появилась информация о том, что Фёдор Добронравов заменит Ивана Урганта в фильме «Ёлки-9». Позднее PR-директор ленты сообщил о том, что актёр действительно участвует в съёмках, но не в качестве замены.

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