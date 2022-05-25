Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Американская компания Pfizer предоставит 45 беднейшим странам мира по некоммерческой цене все свои запатентованные лекарства, включая таблетки от COVID-19 и популярный на рынке препарат от рака груди, сообщает 25 мая Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

Лекарства получат страны, которые не имеют надежного доступа к инновационным методам лечения.

Руководство Pfizer планирует поделиться 23 полностью запатентованными лекарствами и вакцинами, предназначенными для лечения инфекционных заболеваний, некоторых видов рака, а также воспалений. Среди прочего в список входят вакцина от пневмонии Prevnar 13, препарат от ревматоидного артрита Xeljanz и препараты для лечения рака Xalkori и Inlyta.

Отметим, что вакцина Comirnaty от COVID-19, разработанная вместе с компанией BioNTech, также вошла в список.