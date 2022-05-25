Москва, 25 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле снизилась на 119,1 млн рублей, или на 11,8%, и по состоянию на 1 мая составила 889 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Prokuror-kaluga.ru Зарплата

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы 198,3 млн рублей (22,3%) приходится на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 170,2 млн рублей (19,1%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 520,5 млн рублей (58,6%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается что на 1 маяя задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 55,4%, строительной сферы — 12,1%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 8,5%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 5,8%, транспорта — 5,4%, добычи полезных ископаемых — 4,4%.

Напомним, в марте Росстатом был зафиксирован рост долгов по заработной плате в России на 77,2 млн рублей, или на 8,3%.