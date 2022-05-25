Париж, , 19:59 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар не планирует покидать парижский клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 25 мая сообщило издание L’Equipe.

Неймар

«На данный момент мне никто ничего не говорил, но я сам совершенно точно хочу остаться в «Пари Сен-Жермен», — цитирует Неймара L’Equipe.

В завершившемся сезоне французской Лиги 1 2021/22 бразильский нападающий принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также нападающий получил десять желтых карточек.