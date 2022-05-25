Лилль, Франция, , 19:54 — REGNUM Руководство московского ЦСКА сделало французскому «Лилю» новое предложение по трансферу 25-летнего атакующего полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи. Об этом 25 мая сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, в настоящий момент «красно-синие» пытаются сбить цену на футболиста, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юсуф Языджи принял участие в десяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых три — с пенальти. Также полузащитник получил две желтые карточки.