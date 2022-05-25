Москва, , 19:53 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине Россия придерживается тактики склонения противника к сдаче в плен, а не англо-саксонского принципа «выжженной земли». Армия России не стала прибегать к «ковровым» бомбардировкам, а приступила к вдумчивой и постепенной демилитаризации. Об этом сегодня, 25 мая, пишут «Аргументы и факты» в статье, текст которой предлагаем вашему вниманию.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские и британские СМИ уже во многом дискредитировали себя в мире, однако продолжают использовать предсказуемые пропагандистские шаблоны, не имеющие ничего общего с объективной информацией. Тот факт, что их материалы не отражают реальный ход боевых действий на Украине и моральное состояние украинских войск, сегодня позволяет понять лишь открытая политика Минобороны РФ. Российские военные не лишают возможности работать в зоне боевых действий иностранных журналистов и ряд патриотических блогеров, которые ведут с передовой правдивые репортажи прямо в интернет.

Благодаря такому яркому контрасту западные пропагандисты выглядят довольно блекло. Даже не искушенный военной наукой и политикой читатель замечает, что западные СМИ пытаются создать у своей аудитории параллельную реальность.

Ко многим европейцам начинает приходить понимание, что главная цель пропагандистской кампании Великобритании и США — комплексная дискредитация государственного руководства России перед ее народом, превращение спецоперации в длительный конфликт для изматывания нашей страны. Такая стратегия позволяла Пентагону и раньше добиться результатов во многих странах мира, отвлечь внимание от отсутствия своих реальных военных успехов, и к тому же хорошо заработать на военных конфликтах, поддержать свою слабеющую экономику. И чтобы про совсем недавнее бегство армии США Афганистана никто не вспомнил.

Хорошо известно, что в конгрессе США есть целые поколения лоббистов военно-промышленного комплекса, которые готовы сделать все, чтобы развязать очередной конфликт где-нибудь на планете. Не обязательно победоносный, главное длительный, кровопролитный и подальше от границ США. Ведь только он позволит поднять ассигнования Пентагону и обновить арсеналы за счет американского налогоплательщика. Как полагают аналитики, именно потому сегодня Пентагон и подначивает страны Евросоюза скорее избавиться от советского и просто старого вооружения в пользу Украины. С одной прагматичной целью — освободить склады Европы под новые образцы вооружения стандарта НАТО, что производятся в США.

Между тем, как сообщают СМИ, модернизация обычных вооружений в Пентагоне давно уступила развитию программы биологического оружия, что уже несколько лет щедро финансируется рядом филантропов, политиков и рядом фармацевтических транснациональных компаний.

«Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На ее территории была сформирована сеть из более чем 30-ти биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств. В непосредственной близости у наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки», — напомнил на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Шойгу.

В России иной подход. Напомним, что начиная с 2012 года в Минобороны проходит комплексная модернизация Вооруженных сил, направленная на формирование компактной профессиональной армии, оснащенной современными образцами вооружений. Министром Сергеем Шойгу были четко определены параметры будущих Вооруженных сил, включая их численность, долю современных вооружений и другие показатели. Благодаря этому удалось разгрузить армию от старых полигонов, военных городков, устаревшего военного имущества. Работа шла с привлечением юристов, под гласным парламентским и общественным надзором. В результате армия России провела несколько успешных операций в Крыму, Сирии и Казахстане.

Эти операции позволили ликвидировать террористические проявления, разрешить гуманитарные и внутриполитические кризисы, которые по масштабам нельзя сравнивать с тем узлом противоречий, что западные спецслужбы сплели за 30 лет на Украине. Разрубить такой узел с маху нельзя: слишком уж глубоки исторические и родственные связи между народами России и Украины.

Именно потому нынешний конфликт на Украине — это «война с ограничениями». Российское руководство не рассматривает украинских граждан в качестве противника, а само украинское государство — в качестве экзистенциального врага, исходя из глубоких исторических и тесных личных связей жителей двух стран. В итоге действия Вооруженных сил России исключают масштабные жертвы среди мирного населения и потери в рядах Вооруженных сил Украины.

Казалось бы, что могло быть проще для армии, чем ударить в первую же ночь по казармам Яворовского полигона, «Железного полка» на Стрыйской улице Львова, военным городкам с наемниками и центрам принятия решений на Банковой улице Киева, одновременно с этим разбомбить все аэродромы и железнодорожные узлы. Но, как мы видим, армия России не стала прибегать к «ковровым» бомбардировкам, а приступила к вдумчивой и постепенной демилитаризации.

Этой тактикой Россия радикально отличается от действия войск США, которые стирают с лица земли целые города (достаточно вспомнить иракские Мосул и Ракку). Россия придерживается тактики склонения противника к сдаче в плен, а не англо-саксонского принципа «выжженной земли».

Этим объясняется и отвод российских войск от Киева. Во-первых, это был жест доброй воли, призванный предотвратить гуманитарную катастрофу в Киеве и создать благоприятную атмосферу для продолжения переговоров с Украиной (однако, как уже ясно, Киев от великодушно предоставленного шанса отказался). Во-вторых, рассматривая варианты проведения штурмовой операции, командование Вооруженных сил России пришло к выводу о неизбежности неприемлемо больших жертв среди гражданского населения, поэтому было принято решение операцию не проводить, в связи с чем отпала и необходимость в блокировании украинской столицы.

Российское военное руководство способно гибко видоизменять тактику ведения боевых действий в зависимости от обстановки проводя в ходе специальной операции адаптивное и гибкое планирование. Но при этом Россия сохраняет инициативу, ведя высокоманевренную войну, перемещая группировки войск для максимально эффективного решения поставленных задач.

Характер боевых действий действительно изменился по сравнению с началом операции. Но, как отмечают эксперты, украинское руководство, не считаясь с жертвами среди гражданского населения, в нарушение норм и правил ведения войны приняло по подсказке Запада практику создания «фестунгов» (германский термин, означающий использование крупных городов в качестве естественных крепостей, а их населения — в качестве «живого щита» для максимального затруднения наступательных действий противника, классические примеры — Витебск, Познань). Есть и современная показательная история с полком «Азов» (запрещён в России), который киевские власти превратили, вопреки логике, в «сакральную жертву», наряду с населением Мариуполя. И эта тактика вынуждает Вооруженные силы России выбивать врага из каждого города, затем проводить тщательные зачистки. Но все это для Украины цветочки, пока на имущество граждан не наложили руки западные соседи.

Активное заигрывание Зеленского с Президентом Польши Дудой в украинском обществе воспринимается с большим скептицизмом. Особенно на Западной Украине. Дело в том, что в том же Львове каждый многоквартирный еще 100 лет назад дом имел вполне конкретного хозяина — пана. И местные жители не без оснований полагают, что потомки зажиточных поляков сейчас только и ждут возможности предъявить право на свою собственность.

Такая ситуация может оказаться страшнее российских танков. Аналитики предполагают, что многим полякам давно не терпится забрать то, что было, по их мнению, потеряно. И это желание у поляков даже сильнее, чем вражда к России.