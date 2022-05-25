Нью-Йорк, США, 25 мая, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Актёр из сериала «Очень странные дела» Гейтен Матараццо присоединился ккоманде бродвейского мюзикла «Дорогой Эван Хансен». Об этом25 мая пишет Deadline.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

По данным СМИ, Матараццо исполнит в постановке роль Джареда Кляйнмана. «Слова никогда не могли бы выразить, насколько для меня большая честь быть частью этой компании. Я в восторге от того, что снова на сцене, и бесконечно благодарен за эту возможность», — поделился своими впечатлениями артист.

Добавим, что «Дорогой Эван Хансен» будет ставиться в Music Box Theatre на Бродвее. Премьера постановки запланирована на 19 июля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что для Гейтена Матараццо это не первая бродвейская постановка. В 2011 году он дебютировал на Бродвее в постановке «Приключения Присциллы, королевы пустыни», а затем сыграл в «Отверженных» в 2014 году.