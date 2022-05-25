Чебоксары, , 19:53 — REGNUM В Чувашии полицейские выявили нелегальную майнинг-ферму на территории детского оздоровительного лагеря в Цивильске. Изъято свыше 100 единиц специального оборудования, происхождение которого устанавливается, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Криптовалюта

В столовой лагеря в период с ноября прошлого по апрель нынешнего года было размещено оборудование для производства криптовалюты, электроснабжение которого производилось в обход приборов учета электроэнергии. В результате указанных противоправных действий энергосбытовой компании причинен ущерб в размере более 800 тыс. рублей.

По данному факту группой дознания МО МВД России «Цивильский» возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора детского оздоровительного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана). Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Дагестана сотрудники МВД и ФСБ обнаружили крупную майнинг-ферму. Изъято 1476 аппаратов для выработки криптовалюты. Их стоимость в настоящее время устанавливается.

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