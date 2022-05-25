Бухарест, , 19:47 — REGNUM Правительство Румынии объявило о введении в действие единой электронной системы Ro-ALERT-Missing Child, с помощью которой специальные службы страны будут уведомлять население о пропавших детях.

Дети в пещере Цитата из х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Реж. Станислав Говорухин. 1981. СССР

Об этом 25 мая со ссылкой на заявление Департамента социальной политики при румынском правителльстве сообщает бухарестская газета Jurnalul. Согласно официальной информации, указанная система работает в виде приложения для смартфона.

Каждый желающий, скачавший соответствующее приложение, сможет принять участие в поисках того или иного потерявшегося ребенка. При этом потенциальный волонтёр получит возможность оперативного общения с представителями полиции и сотрудниками социальных служб.

Для реализации новой программы из государственного бюджета Румынии выделено более $100 тыс. В дальнейшем планируется обновление системы и модернизация условий ее работы.

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